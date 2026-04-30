“كيت كات” تطلق تجربة رقمية لعزل الهواتف داخل غلاف شوكولاتة مبتكر

واشنطن-سانا

قدّمت علامة الشوكولاتة العالمية “كيت كات” تجربة غير تقليدية تهدف إلى تشجيع المستخدمين على أخذ استراحة من الهواتف الذكية، عبر تصميم غلاف جديد يحمل اسم “Break Mode” يعمل كأداة لعزل الإشارات الرقمية بالكامل.

وذكر موقع Digital Trends التقني اليوم الخميس، أن المشروع تم تطويره بالتعاون مع وكالة الإبداع “Ogilvy” في كولومبيا، حيث يعتمد التصميم على تقنية “قفص فاراداي” التي تمنع وصول الإشارات الكهرومغناطيسية إلى الهاتف المحمول.

ويعمل الغلاف عند وضع الهاتف بداخله على قطع جميع الاتصالات بشكل كامل، بما في ذلك شبكات الاتصال والإنترنت والبلوتوث ونظام تحديد المواقع، ما يوفر عزلة رقمية تامة للمستخدم.

ويتكون الابتكار من طبقات هندسية متعددة تشمل النحاس للعزل، ومواد بلاستيكية داعمة لتعزيز البنية، إضافة إلى نظام إغلاق محكم يمنع تسرب أي إشارات، مع تأكيد تحقيق مستوى عزل كامل خلال الاختبارات التقنية.

ورغم الاهتمام الذي حظي به المشروع لا يزال في مرحلة تجريبية، ولم يُطرح تجارياً حتى الآن، حيث يتم عرضه في فعاليات ومعارض تقنية لدراسة إمكانية تطويره مستقبلاً.

ويعكس هذا الابتكار اتجاهاً متزايداً نحو دمج المفاهيم التقنية بأساليب إبداعية في المنتجات الاستهلاكية، في محاولة لإعادة تعريف مفهوم “الاستراحة الرقمية” في عصر الاتصال الدائم.