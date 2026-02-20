الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة في إنتاج مقاطع الفيديو

واشنطن-سانا

يشهد قطاع صناعة الفيديو تحولاً متسارعاً مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي باتت قادرة على إنتاج مقاطع مرئية واقعية ومعقدة انطلاقاً من أوصاف نصية بسيطة، ما يختصر الوقت والتكاليف المرتبطة بعمليات التصوير التقليدية.

وذكر موقع «The Verge» المتخصص في شؤون التكنولوجيا، أن النماذج الحديثة تعتمد على شبكات عصبية ضخمة جرى تدريبها على ملايين الساعات من الفيديو، ما يمكّنها من فهم الحركة والإضاءة وتفاعل العناصر داخل المشهد، وإنتاج لقطات تحاكي الواقع بدقة عالية.

وتعتمد هذه التقنية على ما يُعرف بنماذج الانتشار (Diffusion Models)، إذ يبدأ النظام بإطار عشوائي من «الضوضاء البصرية» ثم يعالجه تدريجياً استناداً إلى الوصف النصي المدخل، ليولّد سلسلة من الإطارات المتتابعة التي تشكّل في النهاية مقطع فيديو متكاملاً.

ويتيح هذا التطور للمبدعين والشركات إنتاج إعلانات ومشاهد تعليمية وسينمائية دون الحاجة إلى مواقع تصوير أو معدات تقليدية، مع إمكانية تعديل عناصر المشهد كالإضاءة أو الطقس بمجرد تغيير بعض الكلمات في النص.

ويرى خبراء أن هذه التقنيات تمثل مرحلة جديدة في صناعة المحتوى الرقمي، لكنها تطرح في الوقت ذاته تحديات تتعلق بالملكية الفكرية وأخلاقيات الاستخدام، ما يستدعي تطوير أطر تنظيمية تواكب سرعة التطور التقني.