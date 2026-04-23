صديقان في نيويورك يقدمان رحلة لاستكشاف مطابخ العالم عبر “تيك توك”

واشنطن-سانا

في تجربة لافتة على منصات التواصل الاجتماعي، تمكن صديقان شابان من تحويل فكرة بسيطة إلى محتوى رقمي يحظى بمتابعة واسعة، عبر استكشاف مطابخ العالم، دون مغادرة مدينة نيويورك، مستخدمين منصة “تيك توك”، كوسيلة لتوثيق رحلتهما الغذائية والثقافية.

ووفقاً لما نشرته شبكة CNN أمس الأربعاء، بدأت الفكرة عندما كان ديلون ديفيس ونيكولز نيف يتابعان مقاطع طعام متكررة على “تيك توك”، ليقررا لاحقاً إنشاء محتوى يركز على مطاعم صغيرة ومتنوعة تعكس ثقافات مختلفة بعيداً عن المطاعم الفاخرة والشائعة.

وانطلقت تجربتهما الأولى عبر اختيار عشوائي لدولة بواسطة عجلة رقمية، لتقودهما إلى مطعم أرميني في نيويورك، حيث قاما بتصوير تجربة تذوق لعدد من الأطباق التقليدية والتفاعل مع صاحب المطعم.

ويعتمد المحتوى على البساطة والعفوية، بعيداً عن أساليب الإنتاج الاحترافية أو الإعلانات الموجهة، حيث يركز الصديقان على إبراز التجارب الإنسانية والتواصل مع أصحاب المطاعم، ما أسهم في بناء علاقة مباشرة مع الجمهور والمطاعم التي يزورانها.