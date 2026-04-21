علماء صينيون يبتكرون هوائياً ورقياً رخيصاً يمكن لصقه على السفن والمسيرات

طور علماء صينيون هوائياً ورقياً لشبكات الجيل الخامس، يتميز بانخفاض تكلفته وقابليته للتحلل الحيوي، ويمكن لصقه على الأسطح المنحنية للسفن والطائرات بدون طيار، مع قدرته على تحمل الظروف البحرية القاسية.

وفقاً لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، قاد الدكتور يانغ ويندونغ فريقاً من الباحثين في جامعة لياونينغ للتكنولوجيا الصينية، وتم نشر دراستهم في المجلة الصينية لأبحاث السفن المحكمة، وكشفت أن الهوائي الورقي متعدد القنوات يعمل على نطاقي 28 و38 جيجاهرتز، ويتميز بأقل تشويش متبادل وكفاءة إشعاع تتجاوز 80%.

وأظهرت الاختبارات أن الهوائي المصنوع من ورق صور لامع بسماكة أقل من 0.3 ملم ومعجون نحاسي موصل، يمكن تطبيقه كملصق على الأسطح المنحنية للسفن، ويتحمل الرطوبة ورذاذ الملح والانحناء المتكرر، ويبلغ حجم الهوائي 25 × 43 مليمتراً فقط، ما يجعله مناسباً للسفن والطائرات بدون طيار ومحطات الاتصالات المحمولة وأجهزة إنترنت الأشياء.

وأُجريت الاختبارات في ظروف المختبر، ويؤكد الباحثون أن ضمان موثوقية الهوائي على المدى الطويل في الظروف الحقيقية يحتاج إلى مزيد من البحث، وينافس هذا الابتكار الصيني منخفض التكلفة، البرامج الأمريكية التي تصل تكلفة تطوير الجهاز الواحد فيها إلى أكثر من 6 ملايين دولار.