“نانو بنانا” يلفت الأنظار في عالم الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

لا تقتصر المنافسة في عالم الذكاء الاصطناعي على تطوير القدرات التقنية فحسب، بل تمتد أيضاً إلى الأسماء التي تختارها الشركات لمنتجاتها، والتي قد تتراوح بين تسميات رسمية وأخرى عفوية تكتسب انتشاراً واسعاً بين المستخدمين، كما هو الحال مع نموذج توليد الصور من شركة “غوغل” المعروف باسم Gemini 3 Pro Image Preview، والذي اشتهر باسم “نانو بنانا”.

وذكر موقع TechCrunch التقني اليوم الإثنين، أن هذا الاسم لم يكن جزءاً من خطة تسويقية، بل ظهر بشكل عفوي خلال مرحلة اختبار النموذج على منصة LMArena، حين استخدم كاسم مؤقت قبل أن ينتشر بين المستخدمين ويترسخ في التداول.

وسرعان ما حظي النموذج باهتمام واسع بفضل قدراته المتقدمة في توليد الصور وتحريرها، ما أسهم في انتشار اسمه غير الرسمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصةً قبل الإعلان الرسمي عنه.

ويرى مراقبون أن بساطة الاسم وسهولة تداوله لعبتا دوراً في انتشاره، في حين لا يُعد هذا النهج جديداً في قطاع التكنولوجيا، حيث تعتمد شركات عديدة أسماء رمزية خلال مراحل التطوير قد تتحول لاحقاً إلى جزء من هوية المنتج.

وتعكس قصة “نانو بنانا” كيف يمكن لاسم عفوي أن يتحول إلى ظاهرة لافتة، مدفوعة بتفاعل المستخدمين، دون الحاجة إلى حملات ترويجية تقليدية.