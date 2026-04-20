روبوت ذكي لتحديد احتياجات الري بدقة يعزز كفاءة الزراعة المستدامة

واشنطن-سانا

طور باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا نظاماً روبوتياً ذكياً قادراً على تحديد الأشجار التي تحتاج إلى الري بدقة عالية، في خطوة من شأنها تقليل هدر المياه وتحسين كفاءة الزراعة الحديثة.

ووفقاً لما نشره موقع Times of India أمس الأحد، يعتمد الابتكار على روبوت صغير يتحرك بين الأشجار ويقيس رطوبة التربة بشكل فردي لكل شجرة، بدلاً من التعامل مع الحقل كوحدة واحدة، ما يتيح ريّاً أكثر دقة يعتمد على احتياجات كل نبات على حدة.

وبيّنت التجارب أن النظام يستخدم مجسات لقياس التوصيل الكهربائي للتربة باعتباره مؤشراً لمستوى الرطوبة، مع تحليل البيانات عبر نظام ذكي يقلل هامش الخطأ، ويعزز دقة القرار في عمليات الري، حيث أظهر الروبوت قدرة على التكيف مع اختلاف خصائص التربة حتى بين الأشجار المتجاورة، ما يمهد لتطبيقات أوسع في مجال الزراعة الذكية وتقنيات إدارة المياه.

وتشير هذه التقنية إلى تطور متسارع في توظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية ودعم الزراعة المستدامة في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.