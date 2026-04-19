تسريبات تشير إلى اقتراب إطلاق “بلاي ستيشن 6” بقدرات تقنية متقدمة تعزز مستقبل ألعاب الفيديو

تتزايد المؤشرات غير الرسمية حول الجيل القادم من أجهزة الألعاب لدى شركة “سوني”، مع تداول تسريبات تتحدث عن جهاز “بلاي ستيشن 6” الذي يُتوقع أن يقدم نقلة نوعية في عالم الألعاب من حيث الأداء والتقنيات المستخدمة، رغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن.

ووفق ما أورده موقع techradar التقني، فإن هذه المعلومات تشير إلى احتمالية تأجيل موعد الإطلاق إلى ما بين عامي 2028 و2029، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت ترجح عام 2027، ويُعزى ذلك إلى أزمة عالمية في توفر شرائح الذاكرة نتيجة الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما ينعكس على سلاسل الإمداد في قطاع التكنولوجيا.

وتتضمن التسريبات حديثاً عن اعتماد الجهاز على تقنيات متقدمة من شركة AMD تشمل معمارية Zen 6 ومعالج الرسوميات RDNA 5، إضافة إلى ذاكرة من نوع DDR7 قد تصل سعتها إلى 32 غيغابايت، ما قد يسهم في تحسين كبير في الأداء ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الرسوميات وتجربة اللعب بشكل فوري.

كما تشير المعلومات المتداولة إلى توجه “سوني” نحو طرح أكثر من نسخة من الجهاز، تشمل نسخاً اقتصادية ومتطورة، إلى جانب جهاز محمول جديد ضمن المنظومة نفسها، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستخدمين وتقديم خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات.

وفيما يتعلق بالتسعير، تتحدث التقديرات عن نطاق قد يبدأ من نحو 350 دولاراً للنسخ الأساسية ويصل إلى قرابة 1000 دولار للنسخ المتقدمة، في ظل الارتفاع العالمي في تكاليف المكونات الإلكترونية، والتطور السريع في تقنيات المعالجة والذاكرة.

كما تتضمن التسريبات احتمال إطلاق جهاز محمول قادر على تشغيل ألعاب “بلاي ستيشن 5” بجودة مخففة، مع إمكانية توصيله بشاشة خارجية، بما يعكس توجهاً نحو دمج تجربة اللعب بين الأجهزة المنزلية والمحمولة ضمن منظومة واحدة متكاملة.

وتشير هذه المعطيات إلى توجه متزايد نحو إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجربة الألعاب، سواء عبر تحسين الرسوميات أو دعم الأداء أو إضافة عناصر تفاعلية ذكية داخل الألعاب، ما قد يمهد لتحولات كبيرة في صناعة الألعاب خلال السنوات المقبلة.