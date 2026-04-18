دراسة أمريكية: دواء لضغط الدم يظهر فعالية ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن دواء (كانديسارتان سيليكسيتيل) المستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم قد يشكل أساساً لعلاج واعد ضد بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA)، إحدى أخطر مسببات العدوى البكتيرية في ظل محدودية فعالية المضادات الحيوية التقليدية.

وأوضح الدكتور إليفثيريوس ميلوناكيس، رئيس قسم الطب في مستشفى هيوستن ميثوديست بالولايات المتحدة في بيان، أن هذه البكتيريا تنتشر في المستشفيات والمجتمع على حد سواء، وتتميز بقدرتها على الصمود أمام المضادات الحيوية، ما يجعل علاجها بالغ الصعوبة.

وأضاف: إن ارتفاع تكلفة تطوير أدوية جديدة دفع الباحثين إلى دراسة إمكانية إعادة توظيف أدوية معتمدة لأغراض أخرى.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة (نيتشر كوميونيكيشنز)، تتسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بأكثر من 2.8 مليون إصابة و 35 ألف وفاة سنوياً في الولايات المتحدة.

وبيّن الباحثون أن الدواء أظهر في المختبر قدرة على تعطيل غشاء الخلية البكتيرية وتقليل تشكل الأغشية الحيوية، ما يعزز فعاليته في مكافحة (MRSA).

وتشير النتائج إلى أن الدواء قد يشكل خياراً علاجياً مساعداً في مواجهة العدوى المقاومة للمضادات الحيوية، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بمقاومة الميكروبات عالمياً.