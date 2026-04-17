كينيا: السجن والغرامة لرجل بتهمة محاولة تهريب آلاف النمل الحي

نيروبي-سانا

قضت محكمة كينية، بسجن رجل لمدة 12 شهراً مع تغريمه نحو 7746 دولاراً، بعد إدانته بمحاولة تهريب آلاف النمل الحي خارج البلاد، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً بسبب تصاعد هذا النوع من الجرائم البيئية.

وبحسب سكاي نيوز، شددت القاضية التي أصدرت الحكم أول أمس الأربعاء على أن العقوبة تهدف إلى الردع في ظل تزايد حالات تهريب النمل من كينيا، مشيرةً إلى أن هذا النشاط بات يستهدف أسواقاً خارجية يدفع فيها هواة مبالغ كبيرة لاقتناء مستعمرات النمل لأغراض الدراسة والمراقبة.

والمتهم الذي يدعى تشانغ كيكون، أوقف الشهر الماضي في مطار نيروبي الدولي بعد العثور على أكثر من 2200 نملة حية من نوع “نمل الحدائق” داخل أمتعته، أثناء محاولته مغادرة البلاد، حيث اعترف لاحقاً بالتهم الموجهة إليه بعد أن كان قد أنكرها في البداية.

ويأتي هذا الحكم في وقت تتزايد فيه حالات تهريب الكائنات الحية الصغيرة، حيث يؤكد خبراء الحياة البرية أن هذا النوع من “القرصنة البيولوجية” لم يعد يقتصر على الأنواع التقليدية مثل العاج، بل امتد ليشمل كائنات أقل شهرة مثل النمل، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن حماية التنوع البيولوجي.