المفكرة الثقافية 7 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 19 من نيسان 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان: رحلة الروح بين النداء والارتقاء، تقدمها الأستاذة رانيا دخان، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: أزمة الكونيات المعاصرة ضمن مشروع سوريا مجتمع قارئ، يقدمها الأستاذ لؤي حمزة، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – فعاليات اليوم الثاني من ملتقى أيام كردية، وتشمل عزف بزق مع فرقة محمود خليل، ولوحات فنية راقصة لفرقة فتيان آشتي للتراث، في خان أسعد باشا بالبزورية، الساعة الـ 2 ظهراً.

4 – فعالية منوعة بعنوان: التوحد اختلاف يزهر إبداعاً، بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 2 ظهراً.

5 – ورشة فن تشكيلي بعنوان: إضافة تقانات إلى اللوحة الفنية (كولاج ورقي وقماشي + سكب الأكريليك)، بإشراف الدكتورة رغدة سعيد، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4 عصراً.

6 – محاضرة بعنوان: ابدأ وعينك على القمة، يلقيها الأستاذ عبد الله حاج درويش،  في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 4 عصراً.

7 – ورشة بحث فني جماعي بعنوان رؤی، تجارب وأسئلة في السينما، مع الدكتور أسامة غنم، في قضاء منزول الثقافي، طريق الربوة، الساعة الـ 5.30 مساءً.

8 – عرض الفيلم الروائي الطويل “المترجم”، ضمن افتتاح تظاهرة أفلام الثورة السورية، في دار الأوبرا، الساعة الـ 6 مساءً.

9 – عرض أفلام “إيجي بيست، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10 مساءً.

حمص:

1 – جلسة حوارية بعنوان: التفكير النقدي المتوازن، كيف تتشكل القناعات، يقدمها الأستاذ محمد جبر، مدير شؤون الشباب في حمص، في المركز الثقافي بمرمريتا، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – معرض بعنوان: التراث المادي لبلدة مرمريتا، في المركز الثقافي بمرمريتا الساعة الـ 11:30 صباحاً.

حماة:

عرض مسرحية “المهاجران” في مسرح مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس:

1 – افتتاح فعاليات مهرجان الشيخ صالح العلي السابع والعشرين، في المركز الثقافي العربي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – حلقة كتاب بعنوان: مدينة قارة، تاريخ وحضارة، لمؤلفه عبد الرحمن محمود حيدر، في المركز الثقافي بالقدموس، إعداد وتقديم قسم التراث في المركز، الساعة الـ 11 صباحاً.

اللاذقية:

معرض فن تشكيلي بعنوان: قوس قزح للفنان التشكيلي كاسر أسعد، في المركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 12 ظهراً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان: الذكاء الاصطناعي بوابة المستقبل تطبيقاته في حياتنا اليومية – مدخل إلى الذكاء الاصطناعي، للمهندس عبد الرحمن الخميس، في المركز الثقافي بدير حافر، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – نشاط للأطفال، بعنوان: ارسم وتكلم، تقدمه: بدور الأحمد، بالمركز الثقافي في اعزاز،
الساعة الـ 1 ظهراً.

3 – أمسية موسيقية تراثية بعنوان: بين الزيتون والنغم حيث يلتقي التراث بالروح، لطلاب مركز عنبر، في المركز الثقافي بعفرين، الساعة الـ2 ظهراً.

4 – عرض الفيلم الروائي القصير الفلسطيني ‘الهدية”، في مساحة كراسي الإبداعية، في حي شهبا الجديدة، الساعة الـ 7 مساءً.

5 – عرض أفلام “دوللي، إيجي بيست، ثراش، سبونج بوب: البحث عن سكوير بانتس، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.

عيد الفطر في العالم الإسلامي… طقوس متعددة تجمعها قيم مشتركة
الجناح القطري في معرض دمشق الدولي للكتاب… تجربة ثقافية تكنولوجية متكاملة
جامع خالد بن الوليد.. لؤلؤة حمص الخالدة عبر التاريخ
الأمن الداخلي بحمص يقبض على عصابة سرقة مركبات ويستعيد السيارات قبل تفكيكها
محافظة ريف دمشق تبدأ أعمال تزفيت الطريق الرئيسي في مدينة القطيفة بهدف تحسين الواقع الخدمي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك