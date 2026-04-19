المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 19 من نيسان 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان: رحلة الروح بين النداء والارتقاء، تقدمها الأستاذة رانيا دخان، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: أزمة الكونيات المعاصرة ضمن مشروع سوريا مجتمع قارئ، يقدمها الأستاذ لؤي حمزة، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – فعاليات اليوم الثاني من ملتقى أيام كردية، وتشمل عزف بزق مع فرقة محمود خليل، ولوحات فنية راقصة لفرقة فتيان آشتي للتراث، في خان أسعد باشا بالبزورية، الساعة الـ 2 ظهراً.

4 – فعالية منوعة بعنوان: التوحد اختلاف يزهر إبداعاً، بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 2 ظهراً.

5 – ورشة فن تشكيلي بعنوان: إضافة تقانات إلى اللوحة الفنية (كولاج ورقي وقماشي + سكب الأكريليك)، بإشراف الدكتورة رغدة سعيد، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4 عصراً.

6 – محاضرة بعنوان: ابدأ وعينك على القمة، يلقيها الأستاذ عبد الله حاج درويش، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 4 عصراً.

7 – ورشة بحث فني جماعي بعنوان رؤی، تجارب وأسئلة في السينما، مع الدكتور أسامة غنم، في قضاء منزول الثقافي، طريق الربوة، الساعة الـ 5.30 مساءً.

8 – عرض الفيلم الروائي الطويل “المترجم”، ضمن افتتاح تظاهرة أفلام الثورة السورية، في دار الأوبرا، الساعة الـ 6 مساءً.

9 – عرض أفلام “إيجي بيست، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10 مساءً.

حمص:

1 – جلسة حوارية بعنوان: التفكير النقدي المتوازن، كيف تتشكل القناعات، يقدمها الأستاذ محمد جبر، مدير شؤون الشباب في حمص، في المركز الثقافي بمرمريتا، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – معرض بعنوان: التراث المادي لبلدة مرمريتا، في المركز الثقافي بمرمريتا الساعة الـ 11:30 صباحاً.

حماة:

عرض مسرحية “المهاجران” في مسرح مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس:

1 – افتتاح فعاليات مهرجان الشيخ صالح العلي السابع والعشرين، في المركز الثقافي العربي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – حلقة كتاب بعنوان: مدينة قارة، تاريخ وحضارة، لمؤلفه عبد الرحمن محمود حيدر، في المركز الثقافي بالقدموس، إعداد وتقديم قسم التراث في المركز، الساعة الـ 11 صباحاً.

اللاذقية:

معرض فن تشكيلي بعنوان: قوس قزح للفنان التشكيلي كاسر أسعد، في المركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 12 ظهراً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان: الذكاء الاصطناعي بوابة المستقبل تطبيقاته في حياتنا اليومية – مدخل إلى الذكاء الاصطناعي، للمهندس عبد الرحمن الخميس، في المركز الثقافي بدير حافر، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – نشاط للأطفال، بعنوان: ارسم وتكلم، تقدمه: بدور الأحمد، بالمركز الثقافي في اعزاز،

الساعة الـ 1 ظهراً.

3 – أمسية موسيقية تراثية بعنوان: بين الزيتون والنغم حيث يلتقي التراث بالروح، لطلاب مركز عنبر، في المركز الثقافي بعفرين، الساعة الـ2 ظهراً.

4 – عرض الفيلم الروائي القصير الفلسطيني ‘الهدية”، في مساحة كراسي الإبداعية، في حي شهبا الجديدة، الساعة الـ 7 مساءً.

5 – عرض أفلام “دوللي، إيجي بيست، ثراش، سبونج بوب: البحث عن سكوير بانتس، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.