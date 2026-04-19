وزير المالية يبحث فرص التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (MIGA)

واشنطن-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) متعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي، جنيد أحمد، إمكانية الاستفادة من خبرات الوكالة في مجال خدمات ضمان مخاطر الاستثمار في سوريا.

وحسب قناة وزارة المالية عبر تلغرام اليوم الأحد، جاء اللقاء على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 في واشنطن، وجرى خلاله التفاهم على إجراءات وخطوات محددة تمكّن الوكالة من تقديم هذه الخدمات للمستثمرين.

وأشار الوزير الى أهمية العمل لإيجاد حلول تمكّن الوكالة من مباشرة تقديم مثل هذه الخدمات للمستثمرين قبل نهاية عام 2026، بما يسهم في تسهيل الاستثمار الخاص في سوريا.

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) هي مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي، تأسست عام 1988 لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية، وتوفر ضمانات ضد المخاطر السياسية وغير التجارية للمستثمرين والمقرضين، مما يقلل المخاطر ويشجع تدفق رؤوس الأموال.