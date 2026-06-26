غوغل توسّع خيارات الدفع للمطورين خارج متجر Play ضمن تغييرات تنظيمية جديدة

واشنطن-سانا

تستعد شركة غوغل لإجراء تغييرات واسعة على نظام المدفوعات داخل متجر Google Play، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل آلية تعامل المطورين مع عمليات الدفع الرقمي، عبر إتاحة خيارات أوسع خارج نظام الفوترة التقليدي للمتجر في عدد من الأسواق العالمية.

وبحسب ما نقل موقع TechCrunch التقني أمس الخميس، فإن التحديثات الجديدة ستسمح للمطورين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، باستخدام أنظمة دفع خارجية أو توجيه المستخدمين إلى مواقعهم الإلكترونية لإتمام عمليات الشراء، بدلاً من الاعتماد الكامل على نظام Google Play Billing، وذلك استجابة لضغوط تنظيمية وقضائية متزايدة.

وتتضمن السياسة الجديدة إعادة هيكلة رسوم الخدمة، بحيث تُفصل عن رسوم الفوترة، مع فرض نسبة أساسية تبلغ 10% على أول مليون دولار من الإيرادات السنوية، سواء عبر نظام غوغل أو عبر مزودين خارجيين، فيما ترتفع النسبة إلى 20% على الإيرادات الأعلى من عمليات الشراء الجديدة داخل التطبيقات.

كما أوضحت الشركة أن المطورين الذين يستمرون في استخدام نظام الفوترة الخاص بمتجر Play سيُطبق عليهم رسم إضافي بنسبة 5% مقابل خدمات الفوترة، في حين لن تُفرض هذه الرسوم على من يعتمدون على حلول دفع بديلة أو روابط خارجية.

وتشمل التعديلات خططاً للتوسع التدريجي، لتصل إلى أسواق أخرى مثل أستراليا في سبتمبر 2026، ثم اليابان وكوريا الجنوبية بنهاية العام نفسه، على أن يتم تعميمها لاحقاً على مستوى عالمي بحلول أيلول 2027.

وتعكس هذه الخطوة تحولاً في سياسة الشركة تجاه اقتصاد التطبيقات الرقمية، في ظل توجه متزايد لمنح المطورين مرونة أكبر في إدارة عمليات الدفع، بالتوازي مع التكيف مع المتغيرات التنظيمية التي تشهدها صناعة التكنولوجيا عالمياً.