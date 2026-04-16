غوغل تطرح تطبيقاً ذكياً لويندوز بقدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل، إطلاق تطبيقها الجديد لنظام ويندوز، والمدعوم بوضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode)، على مستوى العالم، وذلك بعد مرحلة تجريبية بدأت في أيلول الماضي، على أن يقتصر في الوقت الراهن على اللغة الإنكليزية، مع خطط لإتاحة لغات أخرى لاحقاً.

ووفقاً لما أورده موقع Business Standard أمس الأربعاء، يتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى تجربة تفاعلية سريعة عبر اختصار لوحة المفاتيح Alt + Space، حيث تظهر نافذة صغيرة تمكّن من طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية، في تجربة مشابهة لميزة “Spotlight” في أنظمة “ماك”.

ولا يقتصر دور التطبيق على البحث التقليدي، بل يوفر إمكانات متقدمة، تشمل تحليل محتوى الشاشة أو نافذة محددة للإجابة عن استفسارات سياقية، إضافة إلى إمكانية مشاركة الشاشة بالكامل مع نظام الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج أكثر دقة.

كما يدعم التطبيق تقنية “Google Lens”، التي تتيح تحديد النصوص أو الصور الظاهرة على الشاشة والبحث عنها أو ترجمتها بشكل مباشر، ما يسهم في تعزيز إنتاجية المستخدم وتسهيل التفاعل مع المحتوى الرقمي.

ويأتي هذا التطبيق في إطار توجه غوغل لتعزيز دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمتها المختلفة، بما يواكب التطور المتسارع في أدوات الإنتاجية الرقمية ويوسّع نطاق استخدامها عالمياً.