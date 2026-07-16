لوحة مفاتيح جديدة من OpenAI لإدارة مهام البرمجة الذكية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة OpenAI إطلاق لوحة مفاتيح جديدة تحمل اسم Codex Micro، صممت للعمل مع مساعد البرمجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي Codex، في خطوة توسع من خلالها الشركة نطاق منتجاتها لتشمل أجهزة مادية إلى جانب خدماتها البرمجية.

وذكر موقع The Verge التقني أمس الأربعاء أن الشركة طورت الجهاز بالتعاون مع شركة Work Louder المتخصصة في تصميم لوحات المفاتيح الاحترافية، مشيراً إلى أن المنتج يستهدف المستخدمين الذين يعتمدون على وكلاء الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة الشيفرات البرمجية وتنفيذ المهام بصورة شبه مستقلة.

وتتضمن لوحة المفاتيح الجديدة مفاتيح وإضافات مخصصة لإدارة وكلاء البرمجة، بينها مفاتيح مضيئة تعرض حالة الوكلاء في الوقت الفعلي، وأخرى قابلة للتخصيص لتشغيل أوامر Codex المتكررة، إضافة إلى عصا تحكم وقرص دوار يتيحان للمستخدم ضبط مستوى قدرات الوكيل الحاسوبية أثناء تنفيذ المهام.

وتهدف OpenAI من خلال الجهاز إلى توفير وسيلة مباشرة للتفاعل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي والتحكم بهم، بدلاً من الاقتصار على استخدام تطبيقات المحادثة التقليدية، مع إمكانية تخصيص وظائف لوحة المفاتيح عبر تطبيق ChatGPT المخصص لأجهزة الحاسوب.

وأوضحت الشركة أن لوحة Codex Micro تأتي ضمن تعاون محدود مع Work Louder، ما يجعلها خطوة تجريبية في مجال الأجهزة أكثر من كونها منتجاً موجهاً للاستخدام الجماهيري الواسع.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه متزايد لدى شركات التكنولوجيا نحو تطوير أجهزة مخصصة للذكاء الاصطناعي، بهدف تسهيل التفاعل مع هذه التقنيات وتقديم تجارب استخدام تتجاوز الأساليب التقليدية القائمة على الشاشات والتطبيقات.