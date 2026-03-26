صورة لوَشقٍ إيبيري يفوز بجائزة اختيار الجمهور في مسابقة مصور الحياة البرية

لندن-سانا

فازت صورة لوَشقٍ إيبيري وهو يلهو بفريسته بجائزة “اختيار الجمهور” ضمن مسابقة “مصور الحياة البرية لعام 2026″، التي ينظمها متحف التاريخ الطبيعي في لندن، بعد أن حازت إعجاب عدد كبير من المصوّتين.

وذكرت شبكة “CNN” الإخبارية، أن الصورة التي التقطها المصور النمساوي جوزيف ستيفان في إسبانيا، تُظهر الوشق واقفاً على قائمتيه الخلفيتين وهو يعبث بقارض قبل افتراسه، في مشهد يجمع بين الطابعين الجمالي والسلوكي للحياة البرية.

وشارك في التصويت أكثر من 85 ألف شخص، لاختيار أفضل صورة من بين 24 صورة وصلت إلى القائمة النهائية، التي تم اختيارها بدورها من أصل أكثر من 60 ألف مشاركة.

وأوضح ستيفان أنه تمكن من توثيق هذه اللحظة بعد ثلاثة أيام من الترقب داخل مخبأ مخصص للمراقبة في وسط إسبانيا، مشيراً إلى أن الوشق ظهر فجأة وهو يحمل فريسته، قبل أن يبدأ باللعب بها لعدة دقائق.

ويُعد الوشق الإيبيري من الأنواع التي كانت مهددة بالانقراض سابقاً، نتيجة الصيد وفقدان موائله الطبيعية، إلا أن جهود الحماية أسهمت في زيادة أعداده خلال السنوات الأخيرة.

وضمت فئة “اختيار الجمهور” ضمن المسابقة التي يُعلن عن الفائزين في فئاتها الرئيسية خلال شهر تشرين الأول من كل عام، فيما تُعلن نتائج جائزة “اختيار الجمهور” في شهر آذار، بعد تصويت الجمهور على الصور المشاركة، عدداً من الصور المميزة الأخرى، من بينها صور لطيور الفلامنجو ودببة قطبية وأشبال دببة، في مشاهد تعكس تنوع الحياة البرية حول العالم.