علماء في كوريا الجنوبية يحولون بقايا القهوة إلى مادة عازلة حرارياً صديقة للبيئة

سيئول-سانا

تمكن علماء في كوريا الجنوبية من تطوير استخدام جديد لبقايا القهوة عبر تحويلها إلى مادة عازلة حرارياً عالية الكفاءة، في ابتكار قد يسهم في تعزيز حلول الاستدامة البيئية، وتقليل النفايات العضوية.

ووفق ما أفاد به موقع “Science Alert” اليوم الأربعاء، قاد فريق بحثي من جامعة جيونبوك الوطنية (JBNU) الدراسة ونفذها داخل مختبرات الجامعة.

وأوضح الباحثون أن العملية تعتمد على تجفيف بقايا القهوة ومعالجتها حرارياً لإنتاج مادة غنية بالكربون تُعرف باسم “الفحم الحيوي”، قبل دمجها مع بوليمرات طبيعية للحصول على مركب عازل يتمتع بكفاءة حرارية مرتفعة.

وبيّنت النتائج أن المادة الناتجة تمتاز ببنية مسامية دقيقة تعمل على حبس الهواء، ما يعزز قدرتها على العزل الحراري، إلى جانب كونها قابلة للتحلل الحيوي وصديقة للبيئة.

وأشار الباحث سيونغ يون كيم من جامعة جيونبوك الوطنية إلى أن كميات كبيرة من مخلفات القهوة تُهدر يومياً حول العالم عبر الطمر أو الحرق، رغم إمكانية إعادة توظيفها في إنتاج مواد ذات قيمة صناعية عالية.

وأضاف: إن هذا الابتكار قد يفتح المجال أمام استخدامات أوسع لبقايا القهوة، لا تقتصر على مواد البناء، بل تمتد إلى تطبيقات بيئية أخرى، مثل تحسين التربة واستخلاص مركبات مفيدة.

يُذكر أن إعادة تدوير النفايات العضوية وتحويلها إلى مواد صناعية مستدامة تمثل خطوة مهمة نحو تقليل التلوث وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري في قطاع المواد والبناء.