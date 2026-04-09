يوتيوب تطلق ميزة “السرعة التلقائية” لتجربة مشاهدة أكثر كفاءة لمشتركي Premium

واشنطن-سانا

أعلنت منصة “يوتيوب” إطلاق ميزة تجريبية جديدة لمشتركي خدمة “YouTube Premium”، تحمل اسم “السرعة التلقائية”، تهدف إلى تسريع عرض الفيديوهات بشكل ذكي، بما يتيح متابعة المحتوى بوتيرة أسرع دون التأثير على وضوحه أو استيعابه.

وذكر موقع “9to5Google” المتخصص في أخبار التكنولوجيا أن الميزة تعتمد على ضبط سرعة تشغيل الفيديو بصورة ديناميكية وفق طبيعة المشاهد، ما يوفّر تجربة مشاهدة أكثر سلاسة، ويغني المستخدمين عن تعديل السرعة يدوياً.

ويمكن تفعيل الميزة عبر إعدادات الفيديو على الأجهزة العاملة بنظامي “أندرويد” و” iOS”، من خلال الضغط على زر الإعدادات أثناء التشغيل، ثم اختيار “السرعة التلقائية” ضمن خيارات التحكم.

ولا تزال الميزة في طور الاختبار، إذ تقتصر حالياً على الهواتف الذكية، ولا تدعم أجهزة الحاسوب، كما أنها متاحة فقط للفيديوهات باللغة الإنكليزية، على أن تستمر الفترة التجريبية حتى الـ 27 من نيسان الجاري.