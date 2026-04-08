تطوير طحالب حيوية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أوكسجين في الفضاء

موسكو-سانا

طوّر فريق من الباحثين الروس تقنية حيوية مبتكرة تعتمد على طحالب قادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى أوكسجين، في خطوة تسهم في دعم الحياة داخل المركبات الفضائية، وتحسين كفاءة الأنظمة البيئية المغلقة.

ووفقاً لما نقلته وكالة “تاس”، أجرى الدراسة علماء من المركز الوطني للبحوث “معهد كورتشاتوف” بالتعاون مع معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، حيث أظهرت النتائج أن كل متر مكعب من هذه الطحالب قادر على امتصاص كامل كمية ثاني أكسيد الكربون التي ينتجها رائد فضاء واحد وتحويلها إلى أوكسجين.

ويعتمد الابتكار على خصائص الطحالب المطورة التي تتيح تحويل النفايات إلى مواد مفيدة أو طاقة، ما يمكّن من دمجها ضمن أنظمة دعم الحياة في المحطات الفضائية، ويسهم في تحسين جودة الهواء داخل البيئات المغلقة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود الرامية إلى تطوير تقنيات مستدامة لدعم الرحلات الفضائية طويلة الأمد، عبر تقليل الاعتماد على الإمدادات الأرضية وتعزيز كفاءة الأنظمة الحيوية في الفضاء.