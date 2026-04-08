استثمار بـ 10 مليارات دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي في اليابان وتدريب مليون مهندس

طوكيو-سانا

أعلنت شركة “مايكروسوفت” عن خطة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في اليابان، في خطوة تهدف إلى دعم التحول الرقمي، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني.

ووفقاً لما أورده موقع “eWeek” المتخصص في أخبار وتقارير تكنولوجيا المعلومات، يركز الاستثمار على توسيع قدرات منصة “Azure” السحابية، وتطوير حلول متقدمة للدفاع السيبراني، بالتعاون مع الجهات اليابانية المختصة، استجابةً للطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الخطة إقامة شراكات مع شركات يابانية، من بينها “سوفت بنك” و”ساكورا إنترنت”، لتعزيز الوصول إلى وحدات المعالجة عالية الأداء، بما يتيح تطوير وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة مع الحفاظ على البيانات داخل اليابان.

كما تشمل المبادرة تدريب نحو مليون مهندس ومطور ياباني بحلول عام 2030، بهدف سد النقص في الكفاءات التقنية، في ظل توقعات بوجود فجوة كبيرة في سوق العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات خلال السنوات المقبلة.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الشركة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات السيبرانية، ودعم تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن الرقمي، بما يسهم في حماية البنية التحتية التقنية.