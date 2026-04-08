باحثون صينيون يطورون بطارية صوديوم مقاومة للحرائق ودرجات الحرارة المرتفعة

بكين-سانا

حقق فريق من الباحثين في الصين تقدماً في مجال تقنيات تخزين الطاقة، عبر تطوير بطارية صوديوم جديدة تتمتع بقدرة عالية على مقاومة الحرائق ودرجات الحرارة المرتفعة، ما يعزز مستويات الأمان في هذا القطاع.

ووفقاً لما نشره موقع مجلة “Nature Energy” العلمية، قاد البحث الدكتور يونغ شنغ هو من الأكاديمية الصينية للعلوم، حيث تمكن الفريق من ابتكار إلكتروليت غير قابل للاشتعال وذاتي الحماية، قادر على تشكيل “جدار حماية” داخلي داخل الخلية، ما يمنع حدوث ظاهرة الهروب الحراري.

وتُعد هذه الظاهرة من أبرز أسباب فشل البطاريات، إذ تنجم عن ارتفاع سريع ومتسلسل في درجة الحرارة، ما قد يؤدي إلى انبعاث الغازات أو اندلاع الحرائق والانفجارات.

ولمواجهة ذلك، طوّر الباحثون إلكتروليتاً قابلاً للبلمرة يتحول تلقائياً إلى طبقة صلبة عازلة عند ارتفاع الحرارة إلى مستويات خطرة، ما يسهم في إيقاف التفاعل قبل تفاقمه.

وأظهرت الاختبارات على خلية بسعة 3.5 أمبير/ساعة قدرة البطارية على منع الهروب الحراري بشكل كامل، حتى في ظروف قاسية مثل تعريضها لاختراق يحاكي حدوث قصر كهربائي، كما حافظت على استقرارها في درجات حرارة مرتفعة وعملت بكفاءة ضمن نطاق واسع من الظروف.

ومن شأن هذا الابتكار أن يدعم استخدام بطاريات أيونات الصوديوم في مجالات متعددة، منها المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة على نطاق واسع، نظراً لما توفره من مستويات أمان وموثوقية أعلى مقارنة بالتقنيات التقليدية.