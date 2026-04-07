العثور على أكثر من 500 قطعة من معدات الخيول تعود لعصر الفايكنج في السويد

ستوكهولم-سانا

أعلن علماء آثار عن اكتشاف مجموعة نادرة من معدات الخيول تعود إلى عصر الفايكنج في وسط السويد، في موقع دفن بمنطقة سيلتا قرب مدينة كوبينغ في مقاطعة فاستمانلاند، ما يسلّط الضوء على الأهمية الثقافية والرمزية الكبيرة للخيول في تلك الحقبة.

ووفقاً لما نشره موقع “Heritage Daily”، المتخصص بنشر أخبار علم الآثار والاكتشافات التاريخية عُثر في الموقع، الذي كان يضم مزرعة ومقبرة تعودان إلى عصر الفايكنج، على أكثر من 500 قطعة حديدية مرتبطة بمعدات الفروسية، من بينها لُجم ومهاميز وتجهيزات مزخرفة بدقة، إضافة إلى مكونات أخرى لأدوات ركوب الخيل، وقد حُفظ العديد منها بحالة جيدة رغم مرور أكثر من ألف عام على دفنها.

ويرجّح الباحثون أن الخيول كانت تُحرق مع أصحابها أثناء مراسم الدفن، مع بقاء أجزاء من سروجها متصلة بها، في دلالة على مكانتها الرمزية، كما يشير حجم الاكتشافات وتناسقها إلى الدور المحوري للخيول في المجتمع آنذاك.

وتتميّز مكتشفات سيلتا بندرتها على مستوى السويد، إذ دفعت دقة الحرفية والتناسق الأسلوبي الباحثين إلى اعتبارها شكلاً من أشكال “الزي المحلي للخيول”، ما يقدّم إضافة مهمة لفهم التنوع الإقليمي في الثقافة المادية لعصر الفايكنج.

وأكد عالم الآثار فريدريك لارسون أن هذه القطع “تعكس العلاقة الوثيقة بين الإنسان والحصان، والقيمة الكبيرة التي أُعطيت لمعدات الفروسية”.

ومن المقرر عرض هذه المكتشفات أمام الجمهور ضمن معرض “علم الآثار الحالي – الخيول المحبوبة”، الذي يقام في المتحف التاريخي خلال الفترة الممتدة من بداية شهر نيسان العام الحالي ولغاية الـ 4 من نيسان 2027.

يشار إلى أن هذه الاكتشافات تسهم في تعميق فهم طبيعة الحياة الاجتماعية والثقافية في عصر الفايكنج، ولا سيما العلاقة الوثيقة بين الإنسان والحصان، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الدراسات الأثرية المتعلقة بتاريخ شمال أوروبا.