بث مباشر على تيك توك يتحول إلى مأساة

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأميركية في ولاية إلينوي عن توجيه اتهامات جنائية لسيدة بعد تورطها في حادث دهس أودى بحياة أحد المشاة أثناء قيامها ببث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً حول مخاطر استعمال الهواتف المحمولة أثناء القيادة.

وذكرت الشرطة أن السيدة تينيشا ماكارتي-روتن، المعروفة على “تيك توك” باسم Tea Tyme، اعتُقلت في زيون بولاية إلينوي ووجهت إليها تهمتان من الدرجة الجنائية، تشمل القتل غير العمد الناتج عن الإهمال والاستخدام المشدد لجهاز اتصالات أدى إلى الوفاة بعد تحقيقات أظهرت أنها كانت تبث فيديو مباشراً لحظة وقوع الحادث حسب الغارديان.

وأفادت السلطات بأن كاميرات المراقبة وفحص الهاتف كشفا أن المركبة التي كانت تقودها ماكارتي-روتن دخلت تقاطعاً بسيارة بينما كانت إشارة المرور حمراء، ما أدى إلى صدم القاصر دارين لوكاس البالغ من العمر 59 عاماً، ونقله إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته لاحقاً.

وقال محامي المتهمة: إن الأدلة ستثبت أن الحادث كان نتيجة الإهمال وليس فعلاً متعمداً أو متهوراً، مؤكداً أن موكلته لم تقصد التسبب في الوفاة.

وتسلّط هذه القضية الضوء مجدداً على المخاطر المتزايدة الناتجة عن استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، وسط دعوات متزايدة لتشديد القوانين الرامية إلى الحد من هذه السلوكيات الخطرة.