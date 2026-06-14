نظام شحن آلي جديد من شاومي يتيح توصيل السيارات الكهربائية دون تدخل بشري

بكين-سانا

كشفت شركة شاومي الصينية عن نظام شحن جديد يعتمد على ذراع روبوتية قادرة على توصيل السيارات الكهربائية بالشاحن بشكل تلقائي داخل المنازل، دون الحاجة إلى أي تدخل من السائق، في خطوة تعكس تسارع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في قطاع السيارات.

ووفق ما نقل موقع Interesting Engineering، التقني أمس السبت، تعتزم الشركة طرح التقنية الجديدة تجارياً خلال الربع الأخير من عام 2026، ضمن رؤيتها الهادفة إلى تحويل عملية شحن السيارات الكهربائية إلى تجربة ذكية وسلسة بالكامل.

ويعتمد النظام على تقنيات متقدمة تتيح للسيارة الاصطفاف ذاتياً في موقع الشحن، فيما تتعرف الذراع الروبوتية على منفذ الشحن، وتقوم بتوصيل الكابل وبدء عملية الشحن بشكل آلي، بما يدمج بين تقنيات الركن الذاتي والأتمتة الكاملة لعمليات الشحن.

وأكدت شاومي أن العرض التوضيحي للتقنية تم في ظروف استخدام حقيقية وليس ضمن بيئة تجريبية مغلقة، مشيرةً إلى أن الوظائف المعروضة باتت قريبة من مرحلة الإنتاج التجاري.

كما يتيح النظام إتمام عملية الشحن بشكل كامل دون تدخل بشري، إذ يتولى الذراع الروبوتي فصل الكابل وإعادته إلى مكانه عند اكتمال شحن البطارية أو وصولها إلى المستوى المحدد مسبقاً، مع إمكانية التحكم عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

ويأتي هذا التطور في ظل سباق متسارع بين الشركات العالمية لتطوير حلول شحن ذكية، حيث تعمل عدة شركات على دمج تقنيات القيادة الذاتية والركن الآلي مع أنظمة شحن روبوتية متقدمة، في خطوة تهدف إلى تقليل التدخل البشري في استخدام السيارات الكهربائية.