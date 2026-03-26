العالم الهولندي هوب ليليفلد يفوز بجائزة الغذاء العالمية تقديراً لإسهاماته في سلامة الغذاء

أمستردام-سانا

فاز العالم الهولندي هوب ليليفلد بجائزة الغذاء العالمية للعام الجاري، تقديراً لإسهاماته البارزة في تطوير معايير سلامة الأغذية الحديثة، والتي أسهمت في الحد من الأمراض المنقولة، عبر الغذاء وتقليل الهدر الغذائي على مستوى العالم.

وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن ليليفلد أمضى نحو ستة عقود في العمل على تحسين أساليب معالجة الأغذية وتعزيز سلامتها، إلى جانب دعمه وضع لوائح تجارية تسهم في تسهيل تداول الغذاء الآمن عالمياً.

وأشار ليليفلد في تصريح للوكالة إلى أنه سعى خلال مسيرته إلى ضمان حصول الجميع على غذاء كافٍ وآمن، مؤكداً أن سلامة الغذاء لا تقل أهمية عن توفره.

وبدأ ليليفلد مسيرته المهنية باحثاً في شركة “يونيليفر”، في وقت كانت فيه آليات تصنيع الغذاء الآمن تواجه تحديات كبيرة، حيث كان يتم في كثير من الأحيان تعقيم المنتجات أو حفظها كيميائياً بعد الإنتاج، فضلاً عن الحاجة إلى إيقاف خطوط الإنتاج بشكل متكرر لتنظيفها، ما كان يؤدي إلى هدر الوقت والموارد.

وأُعلنت نتائج الجائزة أمس الأربعاء، فيما تُعد جائزة الغذاء العالمية من أبرز الجوائز الدولية في مجال الأمن الغذائي، إذ أُطلقت عام 1986 بمبادرة من العالم الأميركي نورمان بورلوج، الحائز جائزة نوبل للسلام، بهدف تكريم الجهود التي تسهم في تحسين إنتاج الغذاء وجودته والحد من الجوع في العالم، وتُمنح سنوياً تقديراً للإنجازات العلمية والعملية في مجالات الزراعة وسلامة الغذاء والتنمية المستدامة.