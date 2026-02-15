غوغل تطلق تحديثاً لتطبيق “Google Photos” يتضمن شريط أدوات عائماً

واشنطن-سانا

أطلقت شركة غوغل تحديثاً جديداً لتطبيق “Google Photos” يتضمن شريط أدوات عائماً، يهدف إلى تسهيل التصفح والوصول إلى الميزات الأساسية داخل التطبيق، من خلال واجهة أكثر تنظيماً ومرونة أثناء استعراض الصور والمجموعات.

وذكر موقع Gadgets360 المتخصص بالأخبار التقنية، أن التصميم الجديد يتيح الوصول السريع إلى الأقسام الأكثر استخداماً، مع فصل أدوات الذكاء الاصطناعي عن بقية الخيارات، بما يوفر تجربة استخدام أكثر وضوحاً.

وأشار الموقع إلى أن الشريط العائم ظهر بدايةً على أجهزة آيفون العاملة بنظام iOS 26.3، فيما لم يتوافر بعد على بعض أجهزة أندرويد، من بينها Pixel 6 Pro بإصدار Android 16 التجريبي، على أن يجري تعميمه تدريجياً على مختلف الأجهزة.

ويعزز التحديث توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق، إذ يمكن للمستخدم إدخال أوامر بصيغة طبيعية لإنشاء ألبومات، أو البحث عن صور محددة، ما يوسع إمكانات إدارة المحتوى وتنظيمه.

ويأتي هذا التطوير ضمن مساعي غوغل لتحسين تجربة المستخدم في تطبيق «Google Photos»، عبر تحديثات دورية تركز على سهولة الاستخدام، وتكامل أدوات الذكاء الاصطناعي.