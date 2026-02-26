روبوتات صينية تستعرض مهارات الكونغ فو في بكين

بكين-سانا

قدّمت روبوتات طورتها شركة Unitree Robotics الصينية عرضاً متزامناً لفنون الكونغ فو، إلى جانب مؤدين بشريين في العاصمة بكين، في مشهد لافت جمع بين التكنولوجيا الحديثة والفنون القتالية التقليدية.

وذكر موقع Interesting Engineering، المتخصص في أخبار التكنولوجيا والهندسة والابتكارات العلمية، أن العرض أُقيم في ساحة معبد السماء التاريخي، حيث أدت الروبوتات حركات قتالية متناسقة عكست تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التوازن والحركة، في خطوة تهدف إلى استعراض قدرات الروبوتات الصينية في المجالات الحركية الدقيقة.

ويأتي هذا العرض في إطار تنامي الاهتمام بتطوير الروبوتات الذكية في الصين، ولا سيما تلك القادرة على محاكاة الحركات البشرية المعقدة.