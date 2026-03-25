أبل تطوّر تقنية زجاجية متقدمة لحماية شاشة آيفون القابل للطي

واشنطن-سانا

كشفت تسريبات تقنية عن توجه شركة أبل لاعتماد تصميم مبتكر لحماية شاشة أول هاتف آيفون قابل للطي، في إطار سعيها لمعالجة مشكلات التجاعيد والتلف التي تواجه هذا النوع من الأجهزة.

ووفقاً لما أورده موقع AppleInsider، التقني المتخصص في أخبار شركة Apple ومنتجاتها، تعمل الشركة على تطوير بنية شاشة تعتمد على طبقات مزدوجة من الزجاج فائق الرقة، توضع فيها شاشة العرض بين طبقتين زجاجيتين مرنتين، فيما يُعرف بتصميم “ساندوتش الزجاج”.

وتهدف هذه التقنية إلى تقليل احتكاك الشاشة بآلية المفصلة أثناء الطي، والحد من الإجهاد الميكانيكي، ما يسهم في تعزيز متانة الشاشة وإطالة عمرها.

كما تركز أبل على تقليل ظهور التجاعيد في الشاشة القابلة للطي، إضافة إلى تحسين مقاومتها للخدوش، عبر استخدام مواد حماية متقدمة.

وتشير هذه التسريبات، رغم عدم تأكيدها رسمياً، إلى توجه الشركة لتطوير حلول تقنية متقدمة قبل إطلاق جهازها المرتقب خلال عام 2026.