دراسة تكشف خصائص دب الأطلس البني المنقرض في شمال إفريقيا

كشفت دراسة علمية حديثة عن خصائص دب الأطلس البني المنقرض في المغرب، وشمال إفريقيا، مسلطة الضوء على ملامحه البدنية، والفترة الزمنية التي عاش فيها استناداً إلى الأدلة الأحفورية.

ووفقاً لما نشرته مجلة «باليفول» العلمية الصادرة عن أكاديمية العلوم الفرنسية، والمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، أعدت الدراسة الباحثة شيماء إيكن، طالبة الدكتوراه في جامعة لاكورونيا بإسبانيا وخريجة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط، بمشاركة عدد من الباحثين المختصين.

وأظهرت النتائج أن دب الأطلس البني كان يتميز بأرجل قصيرة وقوية نسبياً، مع عدم وجود فروق كبيرة في الحجم مقارنة بعينات من فترات زمنية مختلفة، كما تشير المعطيات إلى استمرار وجوده في شمال إفريقيا حتى أوائل العصور الوسطى.

وبينت الدراسة أن بعض الروايات التي تشير إلى بقاء هذا النوع حتى القرن التاسع عشر لا تزال غير مؤكدة علمياً، في ظل غياب أدلة أحفورية كافية تدعم ذلك.

واعتمد الباحثون في دراستهم على مقارنة عينات من المغرب، وإسبانيا، وإيران، إضافة إلى استخدام تقنيات التأريخ بالكربون المشع لتحديد العمر الزمني للعظام المكتشفة، وخاصة في مواقع أثرية شمال المغرب، منها منطقة واد لاو.

وتشكل هذه الدراسة إضافة علمية مهمة لفهم التاريخ البيئي، والتنوع الحيوي في شمال إفريقيا، كما تعكس دور الباحثين الشباب في توثيق التراث الطبيعي للمنطقة.