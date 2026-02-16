مذيع أميركي يقاضي غوغل متهماً إياها باستنساخ صوته بتقنيات الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

رفع المذيع الأمريكي ديفيد غرين دعوى قضائية ضد شركة غوغل، متهماً إياها باستخدام صوت يحاكي صوته في أداة «NotebookLM» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأوضح غرين، المعروف بتقديم برنامج «Morning Edition» على إذاعة «NPR»، أنه بدأ يشك في الأمر بعد تلقيه رسائل من أصدقاء وزملاء وأفراد من عائلته أشاروا فيها إلى التشابه الكبير بين صوته والصوت الذكوري المستخدم في الأداة، لافتاً إلى أن الصوت يقلد إيقاعه وطريقة تنغيمه واستخدامه لعبارات اعتراضية، ما يعكس جانباً من هويته المهنية والشخصية.

ويعمل غرين حالياً مقدماً لبرنامج «Left, Right, & Center» على محطة «KCRW»، فيما تتيح أداة «NotebookLM» للمستخدمين إنشاء محتوى صوتي على هيئة بودكاست بمقدمين افتراضيين يعتمدون على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

من جهتها نفت غوغل وجود أي صلة بين الصوت المستخدم وغرين، مؤكدةً أن الصوت الذكوري في ميزة «Audio Overviews» يعتمد على أداء ممثل محترف تم التعاقد معه بصورة قانونية.

وتعيد القضية الجدل حول حقوق استخدام الأصوات في عصر الذكاء الاصطناعي، وحماية الملكية والهوية الشخصية، في ظل التطور المتسارع لتقنيات استنساخ الأصوات وما قد يترتب عليها من نزاعات قانونية.