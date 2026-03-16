إطلاق تجربة سريرية لاستخدام إعادة برمجة الخلايا في علاج أمراض العين المرتبطة بالشيخوخة

واشنطن-سانا

أعلن علماء في مجال الطب الحيوي بدء أول تجربة سريرية على البشر لاستخدام تقنية إعادة برمجة الخلايا الجزئية لعلاج أمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، وفي مقدمتها الزرق (الغلوكوما)، وذلك بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على إطلاق الدراسة مطلع عام 2026.

وذكر موقع Longevity.Technology المتخصص في أخبار التكنولوجيا الحيوية، أن التجربة تطورها شركة Life Biosciences في مدينة بوسطن الأمريكية، وتعتمد على علاج تجريبي يحمل الرمز ER-100 مستند إلى أبحاث العالم ديفيد سنكلير أستاذ علم الشيخوخة في جامعة هارفارد.

ويستند العلاج إلى تقنية إعادة البرمجة اللاجينية الجزئية باستخدام ثلاثة عوامل جينية تُعرف باسم عوامل ياماناكا (OSK)، بهدف إعادة الخلايا المتضررة إلى حالة أكثر شباباً مع الحفاظ على وظيفتها الأساسية، ما قد يساعد في إصلاح الخلايا العصبية في العين.

وتركز التجربة على أمراض تصيب العصب البصري مثل الزرق والاعتلال العصبي الأمامي الإقفاري غير الشرياني، حيث يسعى الباحثون إلى تقييم سلامة العلاج وقدرته على حماية الرؤية أو استعادتها لدى المرضى.

ويرى العلماء أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في أبحاث تجديد الخلايا ومكافحة الشيخوخة، إذ تنقل تقنية إعادة البرمجة الخلوية من التجارب المخبرية إلى مرحلة التقييم السريري، مع الإشارة إلى أن نتائج الدراسات السابقة على الحيوانات أظهرت مؤشرات واعدة.