غوغل توسّع ميزة تقسيم الشاشة في «Gemini» لتشمل الهواتف التقليدية

واشنطن-سانا

تعمل شركة غوغل على توسيع ميزة تقسيم الشاشة في تطبيق «Gemini» لتشمل الهواتف الذكية غير القابلة للطي، بعد أن كانت مقتصرة على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة مثل الهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات تعدد المهام للمستخدمين.

وذكر موقع Android Authority المتخصص بأخبار وتقارير نظام التشغيل «أندرويد» والهواتف الذكية، أن الإصدار الأحدث من تطبيق Google رقم 17.5.42.ve.arm64، أتاح إمكانية تشغيل «Gemini» جنباً إلى جنب مع تطبيقات أخرى في وضع تقسيم الشاشة على بعض الهواتف التقليدية، مشيراً إلى اختبار الميزة على هاتف Pixel 9، حيث لوحظ تفعيل خيار جديد تحت مسمى “مشاركة الشاشة ومحتوى التطبيق”.

وذكر أن الخاصية المستحدثة تمكّن المستخدم من إتاحة عرض محتوى التطبيق الآخر المفتوح في وضع تقسيم الشاشة أمام المساعد الذكي، ليتمكن من معالجة الاستفسارات المرتبطة به، سواء عبر تحليل رابط الموقع الإلكتروني في التطبيقات المعتمدة على الويب، أو من خلال التقاط لقطة للشاشة وفحص العناصر المرئية في التطبيقات غير المتصلة بالإنترنت، مع التأكيد على أن تعميم الميزة يجري بشكل تدريجي من دون إعلان رسمي حتى الآن بشأن شمولها جميع الأجهزة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التنافس المتزايد بين الشركات العالمية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودمجها بشكل أعمق في أنظمة الهواتف الذكية، ما يعزز تجربة المستخدم ويرفع من كفاءة أداء المهام اليومية.