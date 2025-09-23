تقرير أممي: دورة المياه على الأرض تشهد اضطراباً غير مسبوق يهدد حياة مليارات البشر

واشنطن-سانا

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من أن دورة المياه على كوكب الأرض باتت أكثر اضطراباً وتطرفاً من أي وقت مضى، مع تأثيرات متزايدة تهدد المجتمعات البشرية حول العالم، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأظهرت بيانات المنظمة أن العام الماضي سجل أعلى درجات حرارة على الإطلاق، فيما لم تسجل سوى ثلث أحواض الأنهار معدلات تدفق طبيعية، في حين فقدت المناطق الجليدية كميات ضخمة من الجليد، ما أدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 1.2 ملليمتر عالمياً.

وتفاوتت آثار هذا الاضطراب بين جفاف شديد في مناطق مثل حوض الأمازون وجنوب إفريقيا، وهطولات مطرية غزيرة وغير معتادة في أجزاء من آسيا وأوروبا الوسطى، ما تسبب بفيضانات وانهيارات أرضية خلفت آلاف الضحايا وملايين النازحين.

وأكدت الأمينة العامة للمنظمة، سيليست ساولو، أن موارد المياه تواجه ضغوطاً متزايدة، وأن الظواهر المتطرفة المرتبطة بها تزداد شدة، ما ينعكس سلباً على الأرواح وسبل العيش في مختلف أنحاء العالم.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، يعاني نحو 3.6 مليارات شخص من صعوبات في الوصول إلى المياه شهرياً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من خمسة مليارات بحلول عام 2050.