دراسة: دواء جديد قد يخفف نوبات توقف التنفس أثناء النوم

برن-سانا

كشفت دراسة سريرية حديثة أن دواءً جديداً قد يمثل خياراً علاجياً واعداً لاضطراب توقف التنفس الانسدادي أثناء النوم، وهو اضطراب شائع يؤدي إلى توقف التنفس بشكل متكرر خلال الليل ويؤثر في جودة النوم والصحة العامة.

وذكر موقع ScienceDaily العلمي، أن دواء يسمى سولثيام (Sulthiame) قد يساعد في تقليل نوبات توقف التنفس وتحسين مستويات الأوكسجين أثناء النوم، وذلك استناداً إلى تجربة سريرية شملت 298 شخصاً يعانون من درجات متوسطة إلى شديدة من هذا الاضطراب.

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة زيورخ السويسرية بالتعاون مع مراكز أوروبية متخصصة في طب النوم، أن دواء سولثيام قد يسهم في تقليل نوبات توقف التنفس أثناء النوم وتحسين مستويات الأكسجين في الدم، حيث حصل ربع المشاركين على دواء وهمي، بينما تلقى الباقون جرعات مختلفة من الدواء ضمن تجربة علمية مزدوجة التعمية، بحيث لم يكن المشاركون أو الباحثون يعرفون من يتلقى العلاج الحقيقي.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين تلقوا جرعات أعلى من الدواء، شهدوا انخفاضاً في نوبات توقف التنفس أثناء النوم بنسبة وصلت إلى 47 بالمئة، إضافة إلى تحسن ملحوظ في مستويات الأكسجين في الدم خلال الليل.

ورجح الباحثون أن الدواء يعمل عبر تنظيم إشارات التنفس في الدماغ وزيادة الدافع التنفسي، ما يقلل احتمال انهيار مجرى الهواء العلوي أثناء النوم.

ويعد جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، العلاج الأكثر استخداماً حالياً، إذ يساعد على إبقاء مجرى الهواء مفتوحاً أثناء النوم، إلا أن كثيراً من المرضى يجدون صعوبة في استخدامه لفترات طويلة بسبب عدم الراحة أو اضطراب النوم، لذلك يرى الباحثون أن تطوير علاج دوائي على شكل حبوب قد يشكل بديلاً مهماً للمرضى الذين لا يستطيعون تحمل أجهزة التنفس.

يذكر أن النتائج ما زالت أولية وتتطلب دراسات أوسع ولمدد أطول للتحقق من فعالية الدواء وسلامته على المدى البعيد.