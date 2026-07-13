مكتشفات أثرية جديدة في بيرو تسلط الضوء على حضارة كارال

photo 2026 07 13 13 24 58 مكتشفات أثرية جديدة في بيرو تسلط الضوء على حضارة كارال

ليما-سانا

كشفت أعمال تنقيب أثرية في موقع بُنيكو بمحافظة هواورا في منطقة ليما البيروفية عن مجموعة من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى نحو 3800 عام، في اكتشاف يسلط الضوء على استمرار التقاليد الثقافية لحضارة كارال بعد تراجع مراكزها الرئيسة.

وذكرت وكالة الأنباء البيروفية «أندينا» الأسبوع الماضي نقلاً عن بيان لوزارة الثقافة في بيرو صدر في السادس من تموز الجاري، أن باحثي المنطقة الأثرية في كارال، بإشراف عالمة الآثار روث شادي، عثروا داخل موقع بُنيكو على 43 قطعة مصنوعة من الخشب والعظام، تعود إلى نحو 3800 عام، ما يوفر أدلة جديدة على استمرار الممارسات الثقافية لهذه الحضارة العريقة.

وتضم المكتشفات تماثيل صغيرة تجسد شخصيات بشرية وأسطورية، وأشكالاً لطيور وثعابين، إضافة إلى خرز مصنوع من حجر الكريسوكولا وأصداف بحرية وزخارف تحمل رموزاً مختلفة، ما يعكس وجود روابط ثقافية وتجارية بين منطقة بُنيكو ومناطق الأمازون وساحل المحيط الهادئ.

وخضعت القطع الأثرية لعمليات ترميم، فيما تعرض وزارة الثقافة البيروفية حالياً 32 قطعة منها باستخدام تقنيات العرض ثلاثي الأبعاد والواقع الافتراضي، بما يتيح للزوار التعرف إلى تفاصيلها والطقوس المرتبطة بها بصورة تفاعلية.

ويؤكد هذا الاكتشاف الأهمية الأثرية لموقع بُنيكو في دراسة تطور حضارة كارال، التي تعد من أقدم الحضارات في القارة الأمريكية.

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