“أوبن إيه آي” تتجه إلى سوق الأجهزة الذكية بإطلاق سماعة تعمل بالذكاء الاصطناعي عام 2027

واشنطن-سانا

تعتزم شركة «أوبن إيه آي» دخول سوق الأجهزة الاستهلاكية من خلال تطوير سماعة ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع المصمم البريطاني جوني آيف، على أن تُطرح في الأسواق مطلع عام 2027، في خطوة تمثل تحولاً في نشاط الشركة المعروفة بتطوير النماذج اللغوية المتقدمة نحو تصنيع أجهزة موجهة للمستهلكين.

وذكر موقع The Information المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أن الجهاز المرتقب سيضم كاميرا مدمجة وتقنيات للتعرف على الوجه، بما يتيح التفاعل مع المستخدم ومحيطه وتقديم اقتراحات استباقية، إضافة إلى تنفيذ عمليات شراء مباشرة، مع توقعات بأن يتراوح سعره بين 200 و300 دولار.

وبحسب الموقع، ستقدم السماعة تجربة مختلفة عن الأجهزة التقليدية المعتمدة على الشاشات، عبر الاعتماد على التفاعل الصوتي والذكاء الاصطناعي بوصفه مساعداً شخصياً دائماً.

ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان قوله: “إن المنتج الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير وسائل التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، في وقت تدرس فيه الشركة إطلاق أجهزة أخرى مستقبلاً، من بينها نظارات ذكية”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنافس متزايد في سوق الأجهزة المنزلية الذكية، حيث تعمل شركات تقنية كبرى على تطوير منتجات تجمع بين تقنيات الصوت والصورة والذكاء الاصطناعي.