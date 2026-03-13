دراسة أمريكية: مستوى السعادة يميل إلى الارتفاع مجدداً بعد سن الستين

واشنطن-سانا

كشفت دراسة في علم نفس الرفاهية، أن كثيراً من الأشخاص يصبحون أكثر رضا وسعادة مع بلوغهم سن الستين وما بعده، رغم التحديات الصحية والاجتماعية التي قد ترافق التقدم في العمر، مرجعةً ذلك إلى تغيّر الأولويات وطريقة النظر إلى الحياة.

ووفقاً لما نقل موقع ScienceDaily العلمي، أظهرت دراسة MIDUS الأمريكية (منتصف العمر في الولايات المتحدة) التي تقودها جامعة ويسكونسن–ماديسون وتعد من أبرز الدراسات الطولية حول الصحة النفسية والرفاه عبر مراحل العمر، أنه تمت متابعة بالغين تتراوح أعمارهم بين 25 و75 عاماً على مدى سنوات، وأظهرت النتائج أن الرضا عن الحياة يبقى مستقراً نسبياً حتى الأربعينيات قبل أن يسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الستينيات.

وأشارت نتائج الدراسة، إلى أن العلاقة بين العمر والسعادة تتخذ شكلاً يشبه حرف U، حيث تكون مستويات السعادة مرتفعة نسبياً في مرحلة الشباب، ثم تنخفض خلال الثلاثينيات والأربعينيات، لتبلغ أدنى مستوياتها قرب سن الخمسين، قبل أن تعاود الارتفاع تدريجياً في المراحل اللاحقة من العمر.

ويرى الباحثون أن هذا التحول يرتبط بما يعرف بنظرية الانتقائية الاجتماعية العاطفية، والتي تشير إلى أن إدراك الإنسان لمرور الوقت يدفعه إلى التركيز أكثر على العلاقات والتجارب ذات المعنى العاطفي، ما ينعكس ارتفاعاً في الشعور بالرضا وانخفاضاً في مستويات القلق والتوتر.

وتعد دراسة MIDUS الأمريكية من أبرز الدراسات الطولية في مجال الصحة النفسية والرفاه، إذ تتابع منذ تسعينيات القرن الماضي آلاف المشاركين لدراسة تأثير العمر والظروف الاجتماعية والنفسية في جودة الحياة مع التقدم في السن.