دراسة: كوفيد-19 قد يسبب اضطرابات بصرية طويلة الأمد حتى بعد الإصابة الخفيفة

ستوكهولم-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حتى في الحالات الخفيفة التي لا تستدعي دخول المستشفى، قد ترتبط باضطرابات في الرؤية تستمر لأشهر أو سنوات، ما يضيف تأثيراً جديداً إلى قائمة الأعراض طويلة الأمد للفيروس.

ووفقاً لما نقله موقع ميديكال إكسبريس أمس الخميس، فقد أجرى الدراسة باحثون من جامعة لينشوبينغ السويدية ونشرت نتائجها في دورية Nature Communications العلمية، وشملت نحو 100 شخص أصيبوا بكوفيد-19 وعانوا من مشكلات بصرية استمرت بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات بعد التعافي.

وأفاد المشاركون في الدراسة بظهور أعراض شملت حساسية شديدة للضوء، وآلاماً في العين، وصعوبة في تركيز النظر، وانزعاجاً بصرياً أثر في قدرتهم على القراءة والعمل والدراسة، فيما لم تكشف الفحوصات التقليدية للعين عن وجود مشكلات واضحة.

ولفهم أسباب هذه الأعراض، قارن الباحثون بين المصابين الذين ظهرت لديهم اضطرابات بصرية ومجموعة أخرى من المصابين بالفيروس نفسه من دون مشكلات في الرؤية، مستخدمين اختبارات متقدمة لتحليل وظائف العين ومكونات الدموع.

وأظهرت النتائج وجود علامات على التهاب مزمن واضطراب في وظائف بصرية مرتبطة بأعصاب الدماغ، إضافة إلى تغيرات في بروتينات موجودة في سائل الدموع لها علاقة بتنظيم المناعة ووظائف الأعصاب.

وأوضح الباحثون أن تلف الأعصاب الناجم عن الفيروس قد يؤثر في وظيفة حدقة العين، ما يؤدي إلى دخول كمية أكبر من الضوء، وهو ما يفسر حساسية الضوء الشديدة والصداع وصعوبة التركيز لدى بعض المصابين، كما قد يرتبط باضطرابات في تنسيق حركة العينين لدى آخرين.

وأكد الفريق أن النتائج تساعد في تفسير أعراض بصرية عانى منها بعض المصابين بكوفيد-19 ولم تجد لها الفحوصات التقليدية تفسيراً، مشيراً إلى الحاجة لإجراء دراسات أوسع لتأكيد النتائج وتطوير علاجات مناسبة لهذه الحالات طويلة الأمد.

وكوفيد-19 يسببه فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2)، ويصيب الجهاز التنفسي بشكل رئيسي، وقد يسبب أعراضاً تتراوح بين الخفيفة والشديدة، وقد تبين لاحقاً أن تأثيراته قد تمتد إلى أعضاء أخرى لدى بعض المصابين.