شركة طيران أمريكية تُدرج بنداً يلزم الركاب باستخدام السماعات على متن الرحلات

واشنطن-سانا

أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية إدراج بند جديد في عقد النقل الخاص بها، يتيح للشركة منع الركاب الذين يرفضون استخدام سماعات الأذن عند الاستماع إلى المحتوى الصوتي على أجهزتهم الشخصية أثناء الرحلة، وفق ما نقلته شبكة NBC News.

وجاء في الوثيقة التي أُضيفت إلى العقد بتاريخ الـ 27 من شباط الماضي ضمن قسم “رفض النقل”، أن الشركة تحتفظ بحقها في رفض نقل أي راكب يستمع إلى المحتوى عبر مكبرات الصوت بدلاً من استخدام السماعات، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى منع دائم من السفر على رحلات الشركة.

كما تنص الوثيقة على أنه في حال تسبب أي راكب بخسائر أو أضرار نتيجة مخالفة القواعد، فقد يُطلب منه تعويض الشركة عن التكاليف المترتبة.

وبيّنت الشركة في بيان أنه يمكن للركاب الذين لا يحملون سماعات معهم طلب زوج مجاني أثناء الرحلة في حال توفره ضمن خدمات الترفيه على متن الطائرة.

وتسعى شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات مماثلة بهدف الحفاظ على راحة الركاب ومنع الإزعاج الناتج عن تشغيل المحتوى الصوتي دون استخدام السماعات.