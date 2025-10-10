دراسة تؤكد وجود علاقة وثيقة بين التدخين وارتفاع ضغط الدم

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن هناك علاقة وثيقة ما بين التدخين وارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن اختبار البول للكشف عن مادة الكوتينين قد يشكل أداة فعالة لتقييم خطر الإصابة بهذا المرض.

ووفقاً لموقع ميديكال إكسبرس فإن باحثين في جامعة ميشيغان الأمريكية اعتمدوا في دراستهم على بيانات نحو 3300 بالغ من المشاركين في دراسة جماعية في هولندا، تم تقييم حالة التدخين لديهم من خلال الإبلاغ الذاتي واختبار البول لرصد مادة الكوتينين، وهي مؤشر حيوي موثوق للتعرض للتبغ.

وخلال فترة متابعة متوسطة امتدت لسبع سنوات أوضح الباحثون، أن أكثر من 800 مشارك أصيبوا بارتفاع ضغط الدم، مشيرين إلى أن تحليل البيانات أظهر أن التدخين الحالي، سواء كان خفيفاً أو كثيفاً، ارتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما أن الاعتماد على الإبلاغ الذاتي قد يؤدي إلى التقليل من تقدير هذا الارتباط.

وأشار الباحثون إلى أن المدخنين السابقين لا يزالون معرضين لخطر مرتفع لأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بمن لم يدخنوا أبداً، مشددين على ضرورة الجمع بين نتائج اختبار الكوتينين والنقاش التفصيلي مع المرضى، لافتين إلى أن التقنيات الحديثة مثل أجهزة الاستشعار الحيوية القابلة للارتداء، تفتح آفاقاً جديدة للرصد المستمر للتعرض للتبغ، ما يعزز فرص تحسين نتائج الأبحاث الطبية وإدارة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.