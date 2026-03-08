تطوير روبوت زراعي لمراقبة المحاصيل وتقليل الهدر في تشيلي

سانتياغو-سانا

طورت شركة Fruitas AI في تشيلي روبوتاً زراعياً على شكل كلب يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لمساعدة المزارعين في مراقبة صحة النباتات، وتقليل هدر المحاصيل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة EcoNews، يستطيع الروبوت التنقل بشكل مستقل بين صفوف المحاصيل وفحص كل نبات في الوقت الفعلي، مع تحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل بشري قبل عودته تلقائياً إلى قاعدة الشحن.

ويعتمد الروبوت على تقنيات الرؤية الحاسوبية، وحركة مستوحاة من الحيوانات تتيح له العمل في الأراضي غير المستوية أو الطينية، ما يساعد على جمع بيانات ثلاثية الأبعاد لكل نبات بدقة تصل إلى نحو 90 بالمئة وتقليل الأخطاء في تقييم المحاصيل، بنسبة تصل إلى 95 بالمئة.

وأظهرت تجارب أولية أجريت على كروم العنب في تشيلي تحسناً في تناسق حجم الثمار، وتوفير بيانات دقيقة عن خصائصها.

ومع ارتفاع تكاليف العمالة، ونقص القوى العاملة في الزراعة، يتجه القطاع نحو حلول مبتكرة تعتمد على الروبوتات، والذكاء الاصطناعي.