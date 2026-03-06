أوبن إيه آي تطلق نموذج GPT-5.4 لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أوبن إيه آي إطلاق نموذجها الجديد GPT-5.4، الذي يقدّم تحسينات في مجالات الاستدلال والبرمجة وإنجاز المهام المهنية، مثل إعداد جداول البيانات والمستندات والعروض التقديمية.

وبحسب موقع Ars Technica التقني، يتميز النموذج الجديد بقدرة أكبر على البحث عبر الإنترنت وجمع المعلومات من مصادر متعددة، إضافة إلى تحسين دقته في الإجابات وتقليل الأخطاء مقارنة بالإصدارات السابقة.

كما يتيح النموذج تنفيذ مهام حاسوبية بشكل مباشر، مثل كتابة الشيفرات البرمجية والتفاعل مع الحاسوب عبر أوامر لوحة المفاتيح والفأرة، فضلاً عن استدعاء الأدوات وواجهات البرمجة لإنجاز المهام بكفاءة أكبر.

وكشفت الشركة أيضاً عن نموذج GPT-5.4 Thinking الذي يوفر خطة تفكير مسبقة يمكن للمستخدم تعديلها أثناء تنفيذ المهمة.

يذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على أداء مهام معقدة بصورة أكثر استقلالية.