تقنية ألمانية جديدة قد تقلل استهلاك الطاقة في تبريد بطاريات السيارات الكهربائية

برلين-سانا

طوّرت شركة ألمانية تقنية مبتكرة تعتمد على تخزين برودة الشتاء تحت الأرض لاستخدامها في تبريد منشآت اختبار بطاريات السيارات الكهربائية، في خطوة قد تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات المرتبطة بقطاع النقل الكهربائي.

وبحسب تقرير نشره موقع دويتشه فيله (DW)، تعمل شركة Voltavision في مدينة بوخوم بالتعاون مع معهد فراونهوفر للبنى التحتية للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية، على تطوير نظام تخزين حراري أرضي يتيح تبريد المختبرات على مدار العام عبر الاستفادة من البرودة الطبيعية خلال فصل الشتاء.

ويستخدم النظام مجسات وأنابيب مدفونة على عمق يقارب 100 متر لتخزين البرودة وإعادة استخدامها في الصيف، ما قد يسهم في خفض استهلاك الطاقة للتبريد بنسبة تصل إلى 70 بالمئة مقارنة بالأنظمة التقليدية.

ويرى الباحثون أن هذه التقنية يمكن أن تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ، كما يمكن تطبيقها في قطاعات أخرى مثل مراكز البيانات والمتاجر الكبرى والمنشآت الصناعية التي تحتاج إلى أنظمة تبريد مستمرة.