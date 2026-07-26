البحرين تعزي سوريا بضحايا حادث طريق دير الزور– دمشق

المنامة-سانا



أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص



⁠وعبّرت وزارة الخارجية في بيان اليوم الأحد عن خالص تعازي مملكة البحرين وصادق مواساتها إلى الحكومة والشعب السوري الشقيق، وإلى أسر وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.



وأدى حادث مروري وقع أمس على طريق دير الزور – دمشق إلى وفاة ‏35 شخصاً وإصابة 30 آخرين.