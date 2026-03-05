اكتشاف أحافير برمائيات بحرية قديمة في أستراليا تعود إلى بداية عصر الديناصورات

كانبرا-سانا

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق دولي من الباحثين في المتحف السويدي للتاريخ الطبيعي، وعدة جامعات أسترالية عن إعادة اكتشاف أحافير برمائيات بحرية قديمة في شمال غرب أستراليا، يعود تاريخها إلى نحو 250 مليون سنة، أي إلى نهاية العصر البرمي وبداية عصر الديناصورات.

وذكر موقع “ساينس ديلي” (ScienceDaily)، أن الباحثين استخدموا تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد عالية الدقة لتحليل الأحافير ودراسة خصائصها التشريحية بدقة أكبر.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة “Journal of Vertebrate Paleontology” العلمية، أن الأحافير لا تعود إلى نوع واحد كما كان يُعتقد سابقاً، بل إلى نوعين مختلفين من مجموعة تُعرف باسم التريمتوصوريات، وهي برمائيات بحرية تشبه التماسيح وترتبط بقرابة بعيدة مع السمندر والضفادع الحديثة.

وأوضح الباحثون أن النوع الأول “إريثروباتراكوس” يتميز برأس عريض ويصل طول جمجمته إلى نحو 40 سنتيمتراً وكان مفترساً في قمة السلسلة الغذائية، بينما يمتلك النوع الثاني “أفانيراما” خطماً طويلاً ونحيفاً يساعده على صيد الأسماك الصغيرة.

ويأمل العلماء أن تساعد هذه النتائج في فهم أفضل لتطور البرمائيات البحرية ودورها في النظم البيئية القديمة خلال بدايات عصر الديناصورات.