تسجيل أربعة أنواع نادرة من الطيور في منتزه فونغ نها-كي بانغ بفيتنام

هانوي-سانا

أعلن مجلس إدارة منتزه فونغ نها-كي بانغ الوطني في فيتنام تسجيل أربعة أنواع نادرة من الطيور لم يسبق الإبلاغ عنها في مقاطعة كوانغ تري، وذلك في إطار جهود رصد الحياة البرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة.

وذكر موقع صحيفة “SGGP English Edition” الفيتنامية أن فريق البحث التابع لإدارة المنتزه أضاف هذه الأنواع إلى قائمة الطيور المسجلة في المقاطعة، ضمن مشروع علمي، وتقني يهدف إلى دراسة الطيور البرية واقتراح حلول للحفاظ على البيئة، وتعزيز السياحة البيئية.

وأوضح الفريق أن الأنواع المسجلة حديثاً تشمل Prinia inornata التي رُصدت في موائل الأراضي الرطبة الداخلية في بحيرة هاك هاي، وEgretta sacra في الموائل الصخرية الساحلية، إضافة إلى Parus monticolus في الغابات دائمة الخضرة منخفضة الارتفاع، وAythya nyroca في الأراضي الرطبة الداخلية.

وأشار الباحثون إلى أن النوعين الأخيرين مصنفان ضمن الأنواع المهددة عالمياً والقريبة من خطر الانقراض، وفق القائمة الحمراء الفيتنامية.

ويؤكد المختصون أن هذا الاكتشاف يسهم في تحديث قاعدة بيانات الأنواع البرية، واستكمال الأساس العلمي لإدارة الموارد الطبيعية على المدى الطويل، بما يدعم جهود حماية التنوع البيولوجي في المنتزه.

