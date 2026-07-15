شركة صينية تطور نموذج ذكاء اصطناعي يعزز قدرات الروبوتات على التعلم واتخاذ القرار

photo 2026 07 15 13 19 22 شركة صينية تطور نموذج ذكاء اصطناعي يعزز قدرات الروبوتات على التعلم واتخاذ القرار

بكين-سانا

طورت شركة صينية نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز قدرات الروبوتات على التعلم السريع واتخاذ القرارات، بما يمكنها من تنفيذ مهام معقدة بكفاءة أكبر في البيئات الواقعية.

ونقلت قناة “ناوكا تي في” الروسية أمس الثلاثاء عن شركة روبيانت المتخصصة في التكنولوجيا، أنها طورت نموذج “لينغ بوت-VA 2.0” بالتعاون مع باحثيها، موضحةً أنه صُمم خصيصاً لتشغيل الروبوتات في العالم المادي، وليس اعتماداً على نماذج توليد الفيديو الرقمية.

وأوضحت الشركة أن النموذج يستطيع تعلم مهام جديدة من خلال نحو 20 عرضاً توضيحياً فقط، ويتميز بسرعة استجابة تصل إلى 150 مرة في الثانية، ما يتيح للروبوتات تنفيذ المهام بصورة أكثر كفاءة.

وأضافت: إن النموذج يحول التعليمات اللفظية إلى حركات دقيقة، ويشغل الوحدات المتخصصة اللازمة لكل مهمة، مع القدرة على التنبؤ بالنتائج وتنفيذ الإجراءات في الوقت نفسه، بما يعزز أداء الروبوتات في مهام مثل إعداد الطعام، وترتيب الطرود، وطي الملابس.

وتواصل شركة روبيانت، التابعة لمجموعة آنت الصينية المتخصصة في التكنولوجيا والخدمات المالية، تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالروبوتات، في إطار جهودها لتوسيع استخدام هذه التقنيات في القطاعات الصناعية والتجارية.

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