دراسة دولية: تصاعد الاضطرابات النفسية عالمياً مع ارتفاع القلق والاكتئاب

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية دولية حديثة أن الاضطرابات النفسية باتت تشكّل أحد أبرز أسباب الإعاقة على مستوى العالم، في ظل ارتفاع ملحوظ في معدلات القلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تصاعداً متسارعاً في التحديات المرتبطة بالصحة النفسية عالمياً.

وبينت الدراسة، التي أعدّها فريق من الباحثين ضمن مشروع «العبء العالمي للأمراض» (Global Burden of Disease) بقيادة معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في جامعة واشنطن وبمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء الدوليين، والمنشورة في مجلة «ذا لانسيت» الطبية مؤخراً، أن نحو 1.2 مليار شخص حول العالم كانوا يعانون من اضطراب نفسي واحد على الأقل خلال عام 2023، مع تسجيل ارتفاع في معدلات الاكتئاب بنحو 24% واضطرابات القلق بأكثر من 47% مقارنة بعام 2019، وذلك استناداً إلى تحليل بيانات شمل 204 دول.

وأشارت النتائج إلى أن فئة الشباب والمراهقين، ولا سيما بين الـ 15 و الـ19 عاماً، تُعد الأكثر تأثراً بالعبء النفسي، ما ينعكس سلباً على التحصيل الدراسي وفرص العمل المستقبلية، فيما تتحمل النساء عبئاً أكبر من هذه الاضطرابات نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية متعددة تشمل الضغوط الأسرية وسوء الأوضاع المعيشية وعدم المساواة.

وحذّر الباحثون من أن استمرار ارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية دون تعزيز التدخلات الوقائية والعلاج المبكر قد يؤدي إلى تفاقم الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين أن توسيع خدمات الدعم النفسي وتعزيز الوعي المجتمعي يمثلان ركيزة أساسية للحد من هذه الأزمة المتنامية.

وتؤكد مثل هذه الدراسات أن الصحة النفسية باتت تمثل تحدياً عالمياً متصاعداً يستدعي مزيداً من الاهتمام على المستويات الصحية والمجتمعية والتعليمية، مع تعزيز سياسات الوقاية والتدخل المبكر.