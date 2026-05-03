عصير الأوبي البنفسجي ينتشر عالمياً ويتحوّل إلى ظاهرة غذائية مؤثرة في سلاسل الإمداد

مانيلا-سانا

يشهد المشروب المستخلص من البطاطا البنفسجية “الأوبي” انتشاراً عالمياً متسارعاً، بعد أن تحوّل من مكوّن تقليدي في الفلبين إلى ظاهرة غذائية بارزة تكتسح أسواق الحلويات والمشروبات والمخبوزات، مدفوعاً بجاذبيته البصرية، واتساع حضوره على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الأوبي، المعروف بلونه الأرجواني ومذاقه الحلو، أصبح خلال السنوات الأخيرة منافساً بارزاً لمشروبات عصرية مثل الماتشا، بعد دخوله القوي إلى قوائم المقاهي في أسواق عالمية من بينها اليابان والصين والولايات المتحدة، مع تزايد الاعتماد عليه في الابتكار الغذائي الحديث.

انتشار مدفوع بالمنصات الرقمية

وفقاً لموقع “بي بي سي فيوتشر” المتخصص بنشر محتوى علمي وتثقيفي، والتابع لموقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، لعبت منصات التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في تسريع انتشار الأوبي، إذ أسهمت الصور الجذابة والمحتوى المرئي في رفع معدلات الإقبال عليه، وخاصة بين فئة الشباب، حيث بات المستهلكون يتعرفون على المنتجات الجديدة عبر الإنترنت قبل تجربتها فعلياً.

كما أشار موقع (CNN Business)، وهو القسم الاقتصادي والمالي التابع لشبكة الأخبار الأمريكية CNN، إلى أن هذا النمط من التأثير الرقمي بات يغير سلوك المستهلكين في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث تتحول المنتجات ذات الطابع البصري المميز إلى اتجاهات استهلاكية عالمية خلال فترات زمنية قصيرة نسبياً، ما يرفع الطلب بشكل غير مسبوق على سلاسل الإنتاج.

توسع الإنتاج وضغوط الإمداد

بحسب المصدر ذاته، فقد أدى الطلب المتزايد إلى توسع كبير في استخدام الأوبي ضمن منتجات متنوعة تشمل الآيس كريم والمخبوزات والمشروبات الساخنة والباردة، ما أسهم في انتقاله من مكون محلي محدود إلى سلعة غذائية عالمية ذات حضور واسع.

إلا أن هذا الانتشار السريع تسبب بضغوط واضحة على سلاسل الإمداد، نتيجة تجاوز الطلب العالمي للقدرات الإنتاجية التقليدية، وخاصةً في الفلبين التي تُعد المصدر الرئيسي للمحصول، ما أدى إلى اضطرابات في التوريد وارتفاع في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

حلول لتعزيز استقرار الإمدادات الزراعية

في السياق ذاته، أوضح خبراء زراعيون أن مواجهة هذه التحديات تتطلب توسيع الرقعة الزراعية، وتطوير تقنيات التخزين والنقل، إلى جانب دعم صغار المزارعين، وتنويع مناطق الإنتاج، لضمان استقرار السوق واستمرارية الإمدادات في ظل الطلب العالمي المتزايد.

ويعكس الانتشار المتسارع لمشروب “الأوبي” تحوّلاً واضحاً في أنماط الاستهلاك الغذائي عالمياً، حيث باتت العوامل الرقمية والتسويق عبر المنصات الاجتماعية تؤدي دوراً محورياً في تشكيل الطلب، ما يفرض تحديات متزايدة على سلاسل الإمداد، ويدفع نحو إعادة النظر في آليات الإنتاج والتوزيع لضمان الاستقرار في الأسواق العالمية.