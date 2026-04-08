دراسة تحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على التفكير والتعبير لدى طلاب الجامعات

واشنطن-سانا

حذرت دراسة علمية حديثة من أن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في التعليم قد يؤثر في قدرة طلاب الجامعات على التفكير المستقل والتعبير الأصلي، مع تزايد الاعتماد على الأدوات الرقمية في إعداد الواجبات والمهام الدراسية.

ووفقاً لما نقلته شبكة “CNN”، أظهرت دراسة نُشرت في دورية “Trends in Cognitive Sciences” أن النماذج اللغوية الكبيرة تسهم في توحيد أساليب التعبير والتفكير لدى المستخدمين، من خلال التأثير في اللغة والمنظور واستراتيجيات التفكير.

وبيّن الباحثون وهم من جامعة جنوب كاليفورنيا (University of Southern California – USC)أن هذه النماذج تعتمد على التنبؤ بالكلمات الأكثر شيوعاً، استناداً إلى بيانات تركز بشكل كبير على أنماط فكرية ولغوية سائدة، ما يؤدي إلى تضييق نطاق التنوع في الأفكار والتعبير.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يسهم في رفع مستوى بعض النقاشات داخل الصفوف، لكنه في المقابل يقلل من ظهور الأفكار الإبداعية وغير التقليدية، ويحد من تطوير “الصوت الخاص” لدى الطلاب.

كما أظهرت الملاحظات الميدانية أن الاعتماد المتزايد على هذه الأدوات قد يؤدي إلى تراجع مهارات التفكير النقدي والقدرة على توليد أفكار جديدة بشكل مستقل.

وفي مواجهة هذه التحديات، بدأت بعض الجامعات باتخاذ إجراءات لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، عبر تشجيع الكتابة الأصلية وتقييد الاعتماد الكامل على النصوص المولدة، بهدف الحفاظ على جودة العملية التعليمية.