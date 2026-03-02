بحث طبي يرصد تحسناً نفسياً واجتماعياً لدى مرضى الروماتويد مع نظام غذائي معين

برلين وروما-سانا

أظهرت دراسة سريرية حديثة أن إدراج الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة ضمن النظام الغذائي لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي قد يسهم في دعم جودة الحياة وتحسين بعض المؤشرات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالمرض.

وذكر موقع «Medscape» المعني بالأخبار والدراسات الطبية، أن الدراسة تضمنت تنفيذ تجربة عشوائية شملت 61 مريضاً بالغاً جرى توزيعهم على مجموعتين، تلقت الأولى دهوناً متوسطة السلسلة، فيما تناولت الثانية دهوناً طويلة السلسلة، مع إضافة الألياف لاحقاً.

وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الصحة النفسية والوظائف الاجتماعية والعاطفية لدى المجموعة الأولى، مقارنةً بالمجموعة الضابطة، دون تسجيل فروق كبيرة في مستويات دهون الدم بين المجموعتين.

وأشار الباحثون إلى أن هذا النوع من الدهون قد يمثل خياراً غذائياً تكميلياً داعماً للمرضى، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة إجراء دراسات أطول أمداً للتحقق من النتائج، وأن أي تعديل في النظام الغذائي ينبغي أن يتم تحت إشراف طبي بما يتناسب مع الحالة الصحية لكل مريض.

ونُفذت الدراسة التي نُشرت في مجلة «RMD Open» العلمية المحكمة من قبل باحثين مرتبطين بمراكز بحث وتطوير غذائي في إيطاليا وألمانيا، شملت باحثين من «Dr. Schär SPA» و«Dr. Schär R&D Centre» و«Hescuro Clinics».

والروماتويد مرض مناعي مزمن يسبب التهاب المفاصل وألماً وتيبساً، ويمكن السيطرة عليه بالعلاج المبكر والمتابعة الطبية المنتظمة.